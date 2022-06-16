17 HAZİRAN CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet açıkladı!

17 Haziran Cuma hutbesi PDF dosyası ve Word belgesi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Haziran Cuma hutbesini konu başlığını 'Haydi koş gel, camiler seninle güzel' olarak belirledi. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Detaylar haberimizde...

17 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Haziran Cuma hutbesini yayınladı.

17 Haziran Cuma hutbesinin konusu 'Haydi koş gel, camiler seninle güzel'' oldu.

İşte 17 Haziran Cuma hutbesi:

HAYDİ KOŞ GEL, CAMİLER SENİNLE GÜZEL

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katındadır.”

Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”

Aziz Müminler!

Allah Teâlâ’nın bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, ailemizin neşesi ve geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseridir çocuklar.

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurur: وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا “Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır.”[i] Evet, nasıl ki anne-babanın çocukları üzerinde hakları varsa çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. Çocuklarımızın yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf ve temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımızı Allah’a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzdur.

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Hak bizleri şöyle uyarıyor: يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا قُٓوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَاراً “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun.”

Öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın elinden. Kur’an’ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur’an’ın nuru yağsın yavrularımızın gönüllerine. Dünyanın en güzeli çocuklar, mekânın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur’an’la, ahlakın en güzeli Peygamberî ahlak ile buluşsun. Unutmayalım ki bizi hayırla yâd edecek, ağzı dualı ve Kur’an’lı, besmeleyi dilinden düşürmeyen, özü sözü bir, ahlakı güzel, gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem dünya huzurumuz hem de ahiret azığımızdır.

Aziz Müslümanlar!

Çocuklarımızın Yüce Kitabımız Kur’an’ı, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dinî ve ahlaki değerlerimizi öğrenebilecekleri yaz Kur’an kurslarımız 27 Haziran’da başlıyor. Önümüzdeki Pazartesi’den itibaren kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. “Haydi Koş gel, Camiler Seninle Güzel” şiarıyla camilerimiz göz aydınlığı yavrularımızla bir kez daha şenlenecek. Çocuklarımız Kur’an’ın anlam dünyasıyla buluşacak, İslam ahlak ve terbiyesini gönüllerine nakşedecek inşallah. Bütün anne-babaları çocuklarımızı sevgiyle bu önemli faaliyetimize teşvik etmeye ve hocalarımıza destek olmaya davet ediyoruz.



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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

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Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

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Niyet ederken

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"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

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Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

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İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

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Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

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İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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Son oturuşta:

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Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

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Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

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Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

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Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

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Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

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Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

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Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

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Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

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Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

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Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

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Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

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Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

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Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

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İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

