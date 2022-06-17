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17 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 17 Haziran 2022 Cuma

17.06.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine internet sitelerinde yer verdi. Yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Kayseri, Muğla, İzmir, Balıkesie gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleştiği öğrenildi. İşte 17 Haziran 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 17 Haziran 2022 Cuma

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından 17 Haziran Cuma günü de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini her gün paylaşıyor. 17 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

17 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.17 05:57:07 39.0002 35.9002 3.8 -.- 1.8 -.- SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2022.06.17 05:27:16 37.2217 28.6865 7.9 -.- 1.9 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2022.06.17 04:58:50 37.8770 26.8548 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.17 04:29:13 40.1858 27.5503 12.5 -.- 1.3 -.- GELGEC-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 04:22:00 38.9778 27.0017 7.2 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.06.17 04:09:45 41.0212 43.8962 5.0 -.- 3.7 3.9 ERMENISTAN İlksel
2022.06.17 03:41:20 36.9365 27.6647 6.9 -.- 3.3 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.17 02:52:33 38.9748 30.2072 5.0 -.- 2.8 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.06.17 02:23:40 38.9953 30.2043 1.3 -.- 2.5 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.06.17 02:00:27 37.0168 28.5027 5.0 -.- 1.4 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.17 01:28:19 39.8500 27.9313 9.9 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 00:57:21 39.5895 27.0250 12.3 -.- 1.6 -.- EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 00:21:05 39.8260 27.9442 7.0 -.- 1.9 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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