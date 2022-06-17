17 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 17 Haziran 2022 Cuma

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından 17 Haziran Cuma günü de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini her gün paylaşıyor. 17 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...
2022.06.17 05:57:07 39.0002 35.9002 3.8 -.- 1.8 -.- SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2022.06.17 05:27:16 37.2217 28.6865 7.9 -.- 1.9 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2022.06.17 04:58:50 37.8770 26.8548 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.17 04:29:13 40.1858 27.5503 12.5 -.- 1.3 -.- GELGEC-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 04:22:00 38.9778 27.0017 7.2 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.06.17 04:09:45 41.0212 43.8962 5.0 -.- 3.7 3.9 ERMENISTAN İlksel
2022.06.17 03:41:20 36.9365 27.6647 6.9 -.- 3.3 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.17 02:52:33 38.9748 30.2072 5.0 -.- 2.8 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.06.17 02:23:40 38.9953 30.2043 1.3 -.- 2.5 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.06.17 02:00:27 37.0168 28.5027 5.0 -.- 1.4 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.17 01:28:19 39.8500 27.9313 9.9 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 00:57:21 39.5895 27.0250 12.3 -.- 1.6 -.- EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 00:21:05 39.8260 27.9442 7.0 -.- 1.9 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
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