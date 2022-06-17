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17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

17.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi sonuçları şans oyunu takipçilerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Çekilişin sonuçları haftada iki defa belli oluyor. Peki 17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. 17 Haziran Cuma akşam saatlerinde çekiliş sonuçları araştırma konusu oldu. Peki 17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango
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