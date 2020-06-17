17 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

17 Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 154 bin 640 oldu.

BAKAN KOCA: BUGÜN DURUM DURAĞAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. "

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/yUPoAhPXfg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2020



