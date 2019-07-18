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17. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 22:38 | Son Güncelleme

Festivale katılan ülkelerin halk oyunları topluluklarının yöresel kıyafetler giyip şarkılar söyleyerek sunduğu gösteriler, renkli görüntüler oluşturdu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin başlaması dolayısıyla Türkiye, Romanya, Sırbistan, Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan gelen halk dansları topluluklarının katılımıyla Hopa Belediyesi önünden festival alanına kadar yürüyüş düzenlendi.

Ülkelerine özgü kıyafetler giyip şarkılar söyleyerek yürüyüşe katılan halk dansları toplulukları, kentin caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüş sonrasında halk dansları topluluklarının ülkelerinin danslarını sergilemesi, izleyenlerin beğenisini topladı.

Festivalde sanatçı Mehmet Erdem de konser verdi.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, festivallerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörünün ön planda olduğu etkinlikler olduğunu belirterek, "Hem yöre halkına hem de yerli yabancı turistlere hitap etmektir. Bu festivaller ayrıca kültürler ve toplumlar arası etkileşimin de önemli bir parçasıdır." dedi.

Hopa'nın tanıtımına katkı sunacak festival kapsamında kültür ve sanat etkinliklerinin dışında Türkiye Voleybol Federasyonu ile organize edilen Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nın da yapılacağını dile getiren Ekmekçi, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir festival gerçekleştireceklerini kaydetti.

Festivalin ilçeye ekonomik ve sosyal hareketlilik de kazandırdığına işaret eden Ekmekçi, "Bu güzel yaz günlerinde burada hem Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen vatandaşlarımızla birlikte olacağız hem de düzenlenecek konserlerle hoş vakit geçireceğiz." diye konuştu.

Ekmekçi, festival kapsamında plaj voleybolu turnuvası, coğrafi işaretli laz böreği yapma yarışması, doğa gezileri, piyano dinletisi ve konserler gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Festival, 21 Temmuz'da sona erecek.

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Artvin Hopa Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali

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