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  4. 17 ilde aranan suç makinesi Gaziantep’te yakalandı

17 ilde aranan suç makinesi Gaziantep’te yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki 17 ilde 53 dolandırıcılık suçundan yakalama emri ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Gaziantep’te yapılan operasyonla yakalandı.Aralarında İstanbul, Gaziantep, Adana, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mersin’in bulunuduğu toplam 17 ilde 53 dolandırıcılık olayına karışan H.S., hakkında bulunan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına rağmen polislerden uzun süre kaçtı.

17 ilde aranan suç makinesi Gaziantep’te yakalandı

Türkiye genelindeki 17 ilde 53 dolandırıcılık suçundan yakalama emri ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Gaziantep’te yapılan operasyonla yakalandı.
Aralarında İstanbul, Gaziantep, Adana, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mersin’in bulunuduğu toplam 17 ilde 53 dolandırıcılık olayına karışan H.S., hakkında bulunan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına rağmen polislerden uzun süre kaçtı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri detaylı araştırma, başarılı takip ve titiz çalışma ile şahsın Gaziantep’te olduğunu belirledi. H.S.’nin kaldığı adresi tespit eden ekipler, Şahinbey ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi’nde yaptığı operasyon ile şahsı yakalamayı başardı.
H.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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