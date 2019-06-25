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17 ilde eş zamanlı 3. dalga operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:30 | Son Güncelleme

Ardahan’da güvenlik güçlerince 17 ilde eş zamanlı olarak hileli işlemler yaptığı gerekçesiyle firmalara yönelik sabah erken saatlerde ‘üçüncü dalga’ operasyonu düzenlendi.Konuyla açıklamada bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 15 Ocak ve 5 Mart tarihlerinde iki aşamalı olarak yapılan operasyonlar sonrasında güvenlik güçleri tarafından 17 ilde ‘üçüncü dalga’ operasyonunun bugün düzenlendiğini söyledi.Vali Masatlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Hükümetimizin, çiftçiyi destekleme projesi kapsamında işi alan yüklenici firmanın devleti ve çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı şüphesi üzerine Ardahan İl Jandarma Komutanlığımız tarafından bugün saat 06.30’da ’üçüncü dalga’ operasyon yapılmıştır.

17 ilde eş zamanlı 3. dalga operasyonu

Ardahan’da güvenlik güçlerince 17 ilde eş zamanlı olarak hileli işlemler yaptığı gerekçesiyle firmalara yönelik sabah erken saatlerde ‘üçüncü dalga’ operasyonu düzenlendi.
Konuyla açıklamada bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 15 Ocak ve 5 Mart tarihlerinde iki aşamalı olarak yapılan operasyonlar sonrasında güvenlik güçleri tarafından 17 ilde ‘üçüncü dalga’ operasyonunun bugün düzenlendiğini söyledi.
Vali Masatlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Hükümetimizin, çiftçiyi destekleme projesi kapsamında işi alan yüklenici firmanın devleti ve çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı şüphesi üzerine Ardahan İl Jandarma Komutanlığımız tarafından bugün saat 06.30’da ’üçüncü dalga’ operasyon yapılmıştır. 15 Ocak ve 5 Mart tarihlerinde iki aşamalı olarak yapılan operasyonlarda toplam 57 şüpheli gözaltına alınmış ve 31 şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. İlk 2 operasyonda kapsamında yapılan araştırmalar ve alınan ifadeler neticesinde, bugün de üçüncü ve son aşama operasyon yapılmıştır. 17 ilde eş zamanlı olarak 47 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonla soruşturma bütünlüğü sağlanmış durumdadır. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 47 şüphelinin 1’i Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde görevli Mühendis, 1’i Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevli memur, 1’i Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, 31’i veteriner hekim (kamu görevlisi), 13’ü ise hayvan işletmesi sahibidir. Şüphelilerin, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla yargılanması yapılmaktadır. İller; Ardahan, Ankara, Van, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Burdur, Denizli, Erzurum, Kars, İzmir, Giresun, Muş, Sinop, Şanlıurfa, Sivas. Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016 yılında 148 üreticiye 4 milyon 440 bin TL, 2017 yılında 160 üreticiye 5 milyon 40 bin TL, 2018 yılında 166 üreticiye 4 milyon 980 bin TL olmak üzere toplam 474 üreticiye 14 milyon 220 bin TL hibe verilmiştir.”

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