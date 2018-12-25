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17 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 18:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

17 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirilirken, 8 kişinin daha arandığı belirtildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nın 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik 17 ilde çalışma yapıldı. Darbe girişimi öncesi 'mahrem imamlar' tarafından sabit ya da ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 13 astsubay, 2 uzman onbaşı ve askeri okulda eğitim görürken ihraç edilen 14 öğrenci olmak üzere 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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17 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı17 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

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