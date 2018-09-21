17 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması', 'emniyet yapılanması' ve 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturmaları kapsamında 17 ilde 24 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması', 'emniyet yapılanması' ve 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturmaları kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Kocaeli, Erzincan, Kayseri ve Adıyaman'da operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 1 binbaşı, 7 astsubay, 1 uzman jandarma çavuş, ihraç edilen 1 astsubay, 3 Kara Harp Okulu ile 2 Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan ilişiği kesilen askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen 5 polis memuru ve 4 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
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