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17 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesörlü telefonlarla aranan, 46'sı infaz koruma memuru, 4'ü zabıt katibi toplam 62 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesörlü telefonlarla aranan, 46'sı infaz koruma memuru, 4'ü zabıt katibi toplam 62 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 53'ü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014-2016 yıllarında ankesörlü telefon üzerinden ardışık olarak ve düzen içinde, örgütün 'mahrem imamları' tarafından arandıkları tespit edilen 46 infaz koruma memuru, 4 zabıt katibi, 4 mübaşir, 1 icra memuru, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 şoför, 1 teknisyen, ceza infaz kurumunda görevli 1 aşçı, 1 kaloriferci, 1 güvenlik görevlisi ve örgütün 'mahrem imam'larıyla yoğun telefon irtibatı bulunan 1 zabıt katibinden oluşan 62 kamu görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekiplerince İzmir merkezli Adana, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Uşak, Isparta, Sivas, Elazığ, Karabük, Kütahya, Denizli, Ankara, Bursa, Erzincan, Kayseri ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu sabah 33'ü İzmir, diğerleri farklı illerde olmak üzere 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ise aramalar yapıldı. Diğer 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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