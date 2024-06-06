HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı var

17 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı var

06.06.2024 08:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 4 günde 17 ilde düzenlenen “Kıskaç-19” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

17 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta son 4 günde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-19” operasyonları düzenlendi.

72 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucu 72 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yönetmelik değişti! Artık basın kartı alamayacaklarYönetmelik değişti! Artık basın kartı alamayacaklar
Putin’den dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan açıklamasıPutin’den dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan açıklaması
Çok sert sözler: "Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı"Çok sert sözler: "Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı"
Anahtar Kelimeler:
fetö operasyon
En Çok Okunan Haberler
''Mourinho imzayı attıktan sonra birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz"

''Mourinho imzayı attıktan sonra birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz"

Kendini böyle savundu: 'İstediğimle birlikte olurum' sözünü duyunca...

Kendini böyle savundu: 'İstediğimle birlikte olurum' sözünü duyunca...

A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü!

A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü!

Akılalmaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Akılalmaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundular

Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.