17 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? MP TV Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izle!

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca çekişin sonuçlarına Milli Piyango'nun internet adresinden ulaşabilirsiniz. İşte MP TV Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izleme linki!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

17 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun sitesinden sorgulamak için, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" linkine tıklayınız.

ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLE

Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



