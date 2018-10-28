HABER

17 Kasım terör örgütünün tutuklu tetikçisine izin

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

Terör örgütü 17 Kasım üyesi Kufodinas, son bir sene içerisinde 5'inci kez izin kullanacak

ATİNA (AA) - Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha 4 günlük izin verildiği bildirildi.

Kısa süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevi'nden Volos kentinde bir açık cezaevine nakledilen Kufodinas'ın, adli kontrol şartıyla bu kez 4 günlük izin kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Kufodinas'a, 2 gün de yol izni verileceği, böylece toplam 6 gün dışarıda olacağı kaydedildi.

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen “Lukas” kod adlı Kufodinas’a, daha önce de dört kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.

Kufodinas’ın Volos'taki açık cezaevine nakli ve verilen izinler, başta Türkiye olmak üzere ABD ve İngiltere’nin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan’da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenle başladıİzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenle başladı
Suudi Başkonsolosluğu'na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntülüleriSuudi Başkonsolosluğu'na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntülüleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.