HABER

17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 19:31 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'ndaki bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'ndaki 19 katlı bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki bir sitede kalan Libyalı aile, 2 yaşındaki kızları Saji Mahmud Issa Elkemaıtı'yı salonda yalnız bıraktı.

Oyun oynayan minik kız, bir süre sonra açık pencereye tırmandı. Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Elkemaıtı'nın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
105 yaşında hacı olan Fikriye nine getirdiği hurmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vermek istiyor105 yaşında hacı olan Fikriye nine getirdiği hurmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vermek istiyor
Denizli Emniyet Müdürü Demir'e şalvar, cepken ve kasketli ziyaretDenizli Emniyet Müdürü Demir'e şalvar, cepken ve kasketli ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
site yüksekten düşme Zeytinburnu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

G.Saray onu KAP'a bildirdi

G.Saray onu KAP'a bildirdi

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

'Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız'

'Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız'

'Öldürmeye geliyor' ihbarı üzerine yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

'Öldürmeye geliyor' ihbarı üzerine yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.