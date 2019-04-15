17. kez düzenlendi! Moskova Dövme Festivali'ne yoğun ilgi

Amber Plaza'da gerçekleşen ve Moskova ile diğer kentlerden gelen 100 profesyonel dövme sanatçısı, performanslarını sergiledi. (AA)

17. Moskova dövme festivali

100 profesyonel dövme sanatçısının katılımı ile gerçekleştirilen Moskova Dövme Festivali'nde insan bedeni bir tuval gibi işlendi.

Festivalde dövme sanatçılarının başarılı çalışmaları kadar marjinal görünümleriyle tüm gözleri üzerine toplayan katılımcılar da dikkat çekti.