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17. kez düzenlendi! Moskova Dövme Festivali'ne yoğun ilgi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova'da 17'ncisi düzenlenen Moskova Dövme Festivali, dövme sanatçıları ile meraklılarını bir araya getirdi.

Amber Plaza'da gerçekleşen ve Moskova ile diğer kentlerden gelen 100 profesyonel dövme sanatçısı, performanslarını sergiledi. (AA)

17. Moskova dövme festivali

100 profesyonel dövme sanatçısının katılımı ile gerçekleştirilen Moskova Dövme Festivali'nde insan bedeni bir tuval gibi işlendi.
Festivalde dövme sanatçılarının başarılı çalışmaları kadar marjinal görünümleriyle tüm gözleri üzerine toplayan katılımcılar da dikkat çekti.
İşte 17. kez düzenlenen Moskova Dövme Festivali'nden objektiflerle ölümsüzleştirilen kareler...
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