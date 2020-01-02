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  4. 17 kişi kumar oynarken yakalandı

17 kişi kumar oynarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan evde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.

17 kişi kumar oynarken yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan evde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.
Tomarza Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamkullu Mahallesi'nde bulunan O.E.'ye ait 2 katlı evin alt katında, kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Jandarma eve baskın düzenledi. Evde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.
Ev sahibi O.E. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçundan soruşturma başlatılırken, kumar oynayan 17 kişiye, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 320’er lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

17 kişi kumar oynarken yakalandı

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