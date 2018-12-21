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17 kişiden 500 bin lira dolandıran çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

KONYA'da son 3 ayda alıcı gibi davranarak, 15 kişiden otomobil, 1 kişiden ofis malzemesi, 1 kişiden de 12 küçükbaş hayvan alıp paralarını ödemeyen ve yaklaşık 500 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 5 kişi, tutuklandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da son 3 ayda alıcı gibi davranarak, 15 kişiden otomobil, 1 kişiden ofis malzemesi, 1 kişiden de 12 küçükbaş hayvan alıp paralarını ödemeyen ve yaklaşık 500 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 5 kişi, tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 3 ayda 17 kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı. 17 kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelilerin otomobil satın aldıkları mağdurları önce ofislerine çağırıp, güven sağladıkları ardından da noterin kapanma saatine yakın satış işlemlerini yaptırıp, parayı ödemediğini belirledi. Polis, yaptığı araştırmalar sonunda şüphelilerin kimliğini belirledi.
OPERASYONYA YAKALANDILAR
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, poliste farklı suçlardan kayıtları bulunan Mustafa İlseven (42), Özgür Çalı (31), Fatih Gürbüz (28), Mustafa Tekeli (23) ve Turgay Balkarkaya (38) yakalanarak, gözaltına alındı.
OTOMOBİLLERİ UCUZ FİYATA SATMIŞLAR
Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında dolandırıcılık yöntemleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin dolandıracakları kişileri internet üzerinden seçtikleri, otomobillerini satışan çıkaran mağdurları kendi ofislerine çağırıp güven kazandıkları, kapanma saatine yakın notere götürüp, acele bir şekilde satış yaptıkları saptandı. Şüphelilerin mağdurlara senet verdikleri, her olaydan sonra ofislerini taşıdıkları belirlendi. Şüphelilerin aldıkları otomobilleri piyasanın çok altında bir fiyata kısa sürede sattıkları da tespit edildi. Şüphelilerden Mustafa İlseven'in bir hayvan sahibine giderek, annesi için adak adayacağını ve kendisine küçükbaş hayvan lazım olduğunu, hayvanları kesip dağıtacağını söylediği, karşılıksız senet vererek 12 küçük baş hayvanı aldığı öğrenildi.
ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUZ
Yaklaşık 500 bin TL civarında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin ifadelerinde, 'Mağdurların zararını karşılamak istiyoruz" dedikleri öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

17 kişiden 500 bin lira dolandıran çete çökertildi17 kişiden 500 bin lira dolandıran çete çökertildi17 kişiden 500 bin lira dolandıran çete çökertildi17 kişiden 500 bin lira dolandıran çete çökertildi

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