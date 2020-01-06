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  4. 17 kişilik okul taşıtında 37 öğrenci bindirildi

17 kişilik okul taşıtında 37 öğrenci bindirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapan emniyet güçleri, 17 kişilik okul taşıtında 37 öğrencisinin bindirilmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapan emniyet güçleri, 17 kişilik okul taşıtında 37 öğrencisinin bindirilmesini şaşkınlıkla karşıladı. Okul taşıtına cezai işlem uygulandı.
İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, öğrenci taşıyan okul servislerini denetledi. Okul güzergahında gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarında bulunan öğrenci sayısı, fazla öğrenci ve öğrencilerin dışında müşteri alımı yapılıp yapılmadığı, ihale şartnamesi ve sözleşmelerinde belirtilen hususlara riayet edilip edilmediği, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı gibi hususlar kontrol edildi. Kontrollerde araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığına bakan trafik ekipleri, özellikle okul servis minibüslerinin arka camlarında okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilitlilik durumunu ve sürücü tarafından aracın kapılarının otomatik açılıp açılmadığını denetledi.
Yapılan uygulama sırasında mevzuata uygun olmayan birçok okul taşıtına ceza kesilirken, 17 öğrenci taşıması zorunlu olan bir serviste 37 öğrencinin taşındığı tespit edildi. İhale şartnamesi ve sözleşmeler ile trafik kanununu ihlal eden okul servislerinin birçoğuna 2918 sayılı kara yolları trafik kanunun 75. maddesi gereği fazla öğrenci taşımaktan cezai işlem uygulandı. Emniyet yetkilileri tarafından denetimlerin bundan sonrada sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

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