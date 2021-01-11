HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 Kişiye 50 bin 400 TL ceza

17 Kişiye 50 bin 400 TL ceza

11.01.2021 23:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri ilçede düzenledikleri kumar operasyonunda 17 kişiye toplamda 50 bin 400 TL ceza yazdılar.Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı basın açıklamasında, “11 Ocak 2021 tarihinde Fatsa ilçesi polis sorumluluk sahası içerisinde 1 adreste ’Kumar Oynamak ve Oynanmasına İmkan Sağlamak’ suçuna yönelik olarak yapılan operasyonda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 17 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi uyarınca toplam 50 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış olup, şahıslardan birisinden ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirilmiştir.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri ilçede düzenledikleri kumar operasyonunda 17 kişiye toplamda 50 bin 400 TL ceza yazdılar.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı basın açıklamasında, “11 Ocak 2021 tarihinde Fatsa ilçesi polis sorumluluk sahası içerisinde 1 adreste ’Kumar Oynamak ve Oynanmasına İmkan Sağlamak’ suçuna yönelik olarak yapılan operasyonda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 17 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi uyarınca toplam 50 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış olup, şahıslardan birisinden ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirilmiştir. Kumar oynanmasına ve imkan sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Sarıgül’den muhalefete göndermeSarıgül’den muhalefete gönderme
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

TDH Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den muhalefete gönderme

Sarıgül’den muhalefete gönderme

Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı tarih verdi: 25 Ocak

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı tarih verdi: 25 Ocak

İBB Meclisinde gerginlik! CHP'li üyeler salonu terk etti

İBB Meclisinde gerginlik! Salonu terk ettiler

11 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.