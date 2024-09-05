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  4. 17 maddenin 16’sı… AYM sahipsiz hayvanlara ilişkin incelemede kararını verdi

17 maddenin 16’sı… AYM sahipsiz hayvanlara ilişkin incelemede kararını verdi

05.09.2024 14:26
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2 Ağustos'ta, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında CHP, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. AYM ilk incelemenin ardından yeni bir karar verdi.

17 maddenin 16’sı… AYM sahipsiz hayvanlara ilişkin incelemede kararını verdi

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesi üzerine CHP, 15 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi’ne başvuruşa bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamladı. Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

kopek

CHP, 16 MADDENİN İPTALİNİ TALEP ETMİŞTİ

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından 15 Ağustos'ta CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması hakkında AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini ifade etmişti. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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CHP köpek aym sokak hayvanları
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