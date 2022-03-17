17 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart Perşembe günü için İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; Silivri, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt gibi bazı ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacak. Peki 17 Mart Perşembe günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 17 Mart 2022 Perşembe Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz...

17 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 17 Mart 2022 Perşembe günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

17 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 13379316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah EVRİM, SİTE sk bölgelerinde 17/03/2022 02:00:00 - 17/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 13321318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATEŞ, BEKÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, FIRIN, GÜLTEKİN, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MAHMUTOĞLU, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, RIFAT, SPOR, TALİMHANE, TAVUKÇU, YAZAR, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 17/03/2022 00:30:00 - 17/03/2022 08:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13371109

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, KARTAL, MIZRAK, NANE, TİLKİ, YAY sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13219319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 29., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1244., CUMHURİYET, KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah 127., 86., ATATÜRK, CUMHURİYET, MENDERES sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13384316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 17/03/2022 00:00:00 - 17/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13341849

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, TANER ÇIKMAZI, TANYERİ sk bölgelerinde 17/03/2022 00:00:00 - 17/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13341851

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah FERİT SIDAL, GÜNEŞLİ YOLU sk bölgelerinde 17/03/2022 01:00:00 - 17/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13387316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MENEKŞE 1, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 17/03/2022 02:00:00 - 17/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13341852

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/03/2022 04:30:00 - 17/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13341331

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 16. sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13341340

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 17/03/2022 11:00:00 - 17/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 13373317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, ÇINARLI sk bölgelerinde 17/03/2022 01:00:00 - 17/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13371120

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, ORMAN, YAMAÇ, YEŞILYURT, YONCA, ÖREN sk bölgelerinde 17/03/2022 16:00:00 - 17/03/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13378319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 17/03/2022 00:00:00 - 17/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13380316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk / Çamlık, Çınarlı sk bölgelerinde 17/03/2022 04:00:00 - 17/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13309316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah PAK sk / VATAN mah SERDAR sk bölgelerinde 17/03/2022 20:00:00 - 17/03/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 13122780

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 17/03/2022 13:00:00 - 17/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 13201461

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, NERGİZ, SOFYALI, TÜNEL MEYDANI, YEMENİCİ ABDÜLLATİF, ŞEHBENDER sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KIBLELİZADE, MEŞRUTİYET, ŞİMAL sk / ŞAHKULU mah ENSİZ, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, OTÇU, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, ŞAH DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 17/03/2022 10:00:00 - 17/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 13371125

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 146., 152., 153., 161., PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 17/03/2022 10:00:00 - 17/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 13370837

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN KAHVECİ sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2293., 2316., ADNAN KAHVECİ sk / GÖKEVLER mah 2251., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370785

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3013., 3015., 3111. sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13376316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1352., 1354. sk bölgelerinde 17/03/2022 10:00:00 - 17/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 13393316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET, GÜLÇATI sk bölgelerinde 17/03/2022 10:00:00 - 17/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13406316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah 1.UFUK, 2.ARI, AHMET IRSOY, AKARSU, AYAZ MEHMETPAŞA, BAHÇELER ARASI, DİRİM, ERDİ, ETHEM BABA, EVLİCE BABA TEKKE, FINDIKLI, GÖZTEPE, GÜVEN, KARLIK DERE, KILIÇ, KILIÇ PATİKA, KUŞBAZ, NİGARİ, SÜMBÜL EFENDİ, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, İSLAMBEY BOSTANI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÖZTEPE sk bölgelerinde 17/03/2022 14:00:00 - 17/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13389320

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah DEFTERDAR, FESHANE, HZ. HALİD sk bölgelerinde 17/03/2022 16:00:00 - 17/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13308321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 17/03/2022 18:00:00 - 17/03/2022 22:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 13122742

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BABAYİĞİT, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, EVCİN, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MOLATAŞI, MÜSTEŞAR, NİŞANCA HAMAMI, SAMSA, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, ASMAKANDİL, ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, CİLAVCI, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, KADIRGA LİMANI, KURBAN, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, MÜSELLİM, NEVİYE, PEŞ bölgelerinde 17/03/2022 02:00:00 - 17/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13122744

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah sk / BALABANAĞA mah sk / BALAT mah sk / BEYAZIT mah sk / BİNBİRDİREK mah sk / CANKURTARAN mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SULTAN AHMET mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 17/03/2022 02:00:00 - 17/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13107317

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AHMET RÜFAİ, ALBAYRAK, AVCIBAŞI, AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, AYVANSARAY KÜLHANI, AĞAÇLI ÇEŞME, BEŞİRGAZİ, DAMATAŞI, DERVİŞZADE, DERVİŞZADE ARALIĞI, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, DÖKMECİ İBRAHİM, ESNAF LONCASI, KAFESÇİ YÜMNİ, KANDİLLİ TÜRBE, KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI, KASER, KIRKAMBAR, KUNDAKÇI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, MAHKEME KÜLHANI, MAHKEME KÜLHANI ARALIĞI, MAHKEMEALTI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, ODALAR ÇIKMAZI, PÜSKÜLLÜ, SEBİL, SULTAN ÇEŞMESİ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, TANDIR, TOKLU İBRAHİM DEDE, YATAĞAN HAMAMI, ÇEMBER, ÇETİK PABUÇLU, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk / MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13122746

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah sk / BALABANAĞA mah sk / BALAT mah sk / BEYAZIT mah sk / BİNBİRDİREK mah sk / CANKURTARAN mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SULTAN AHMET mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 17/03/2022 21:30:00 - 17/03/2022 22:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13122745

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BABAYİĞİT, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, EVCİN, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MOLATAŞI, MÜSTEŞAR, NİŞANCA HAMAMI, SAMSA, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, ASMAKANDİL, ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, CİLAVCI, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, KADIRGA LİMANI, KURBAN, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, MÜSELLİM, NEVİYE, PEŞ bölgelerinde 17/03/2022 21:30:00 - 17/03/2022 22:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 13370741

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 826., 831/1., 840., 859., 859/3., 860., 860/1., 861., 862., 863., 864., 865., 929., 930., 953., 954., DR. GÜRKAN CEYLAN sk bölgelerinde 17/03/2022 10:00:00 - 17/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370747

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 17/03/2022 11:30:00 - 17/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 13412316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAYMAK sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13414326

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK, BULGUR, GALATA DERESİ, YEŞİLÇAY sk / TELSİZLER mah YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 17/03/2022 12:00:00 - 17/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 13290462

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 17/03/2022 00:01:00 - 17/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13290463

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., KIRLANGIÇ, PAPATYA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/03/2022 00:01:00 - 17/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13290467

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 17/03/2022 00:01:00 - 17/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 13370749

İSTANBUL SİLİVRİ ilce - MİMAR SİNAN mah 7082,7087 sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370786

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSUN, BATURAY, EKREM, ERKAM, ERİM, SEYDİ ALİ REİS, YEKTA, ÇİĞDEMLİ, ÖZGÜVEN, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 17/03/2022 09:00:00 - 17/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370752

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ bölgelerinde 17/03/2022 13:00:00 - 17/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370751

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ bölgelerinde 17/03/2022 13:00:00 - 17/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12087799

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KARAYİĞİT, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SEKİBAĞ, SULTAN, ÇEVRE PAZARI, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 17/03/2022 00:00:00 - 17/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13122779

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk bölgelerinde 17/03/2022 11:00:00 - 17/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13227316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KOCAMANSUR, PERİHAN, İSKETE sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 13371110

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 265., 267., 57/3., 57/A, 57/B, AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 17/03/2022 13:00:00 - 17/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

17 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

