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17 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Mart 2022 Perşembe

17.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın dördüncü gününde de arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 17 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 17 Mart 2022 Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

17 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) web sitesinde güncel listeyi her gün paylaşıyor. Peki 17 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 17 Mart 2022 Perşembe günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

17 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

17 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Eyüpsultan, Topçular Mahallesinde su kesintisi olacak.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 17 MART 2022 PERŞEMBE

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.03.2022 04:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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