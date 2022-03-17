17 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) web sitesinde güncel listeyi her gün paylaşıyor. Peki 17 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 17 Mart 2022 Perşembe günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

17 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

17 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Eyüpsultan, Topçular Mahallesinde su kesintisi olacak.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 17 MART 2022 PERŞEMBE

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.03.2022 04:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

