17 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın, İran’la savaşa girmek istemediğinin altını ısrarla çizdiğini yazıyor. Gazete, Trump’ın, son günlerde İran’la Amerika arasındaki gerginliğin tırmanması üzerine Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’a savaş çıkmasını istemediğini söylemesi üzerine üst düzey diplomatların gerginliği düşürmenin yollarını aramaya başladığını bildiriyor. Habere göre Trump, şahin tavırlı danışmanlarına, Amerika’nın İran’a yönelik baskı politikasının çatışmayla sonuçlanmasını istemediğini söyledi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman’ın lideri Sultan Kabuz bin Said’i arayarak İran’ın oluşturduğu tehdide ilişkin danışmalarda bulundu. Batılı ülkeler ve İran arasında uzun yıllardır arabuluculuk yapan Umman, 2013’te de dönemin başkanı Obama zamanında İran nükleer anlaşmasının müzakere sürecinde gizli görüşmelere ev sahipliği yapmıştı. Pompeo ayrıca İran’ı gerginliği düşürmeye ikna etmeleri için Avrupalı yetkililerle de görüştü. Öte yandan Trump Yönetimi içinde İran’la savaşma konusunda da bölünme yaşanıyor. İçeriden gelen baskılar, Trump istemese bile etrafındakilerin savaşa girmeye hevesli olduğu sinyalleri veriyor.

Washington Post ise Trump Yönetimi’nin Çin teknoloji devi Huawei’yi ulusal güvenlik gerekçesiyle kara listeye alma kararının yol açacağı sonuçlarla ilgili bir habere yer veriyor. Gazetenin görüşlerine başvurduğu Çin uzmanı Scott Kennedy, kararın sadece Huawei açısından değil, tüm dünyada Huawei’nin ürettiği ekipmanlarla işleyen ağlar için de yıkıcı etkileri olabileceği yorumunda bulunuyor. Yıllık 70 milyar dolarlık bütçeye sahip Huawei, her yedi doların bir dolarını Amerikan firmalarından parça almaya harcıyor. Kablosuz çip, anten ve işletim sistemi yazılımları için Amerikalı tedarikçilere bağlı olan Huawei’nin son teknoloji ürünü telekomünikasyon ekipmanı geliştirme kapasitesi büyük ölçüde zarar görebilir. Huawei sözcüsü Chasen Skinner, firmayla iş yapan Amerikan şirketlerinin de Trump’ın kararından zarar göreceğini, on binlerce çalışanın işinin ve küresel tedarik zincirinin dayalı olduğu mevcut işbirliği ve karşılıklı güvenin tehlikede olduğunu kaydetti. Öte yandan teknoloji sektörü uzmanları Huawei marka mobil cihaz müşterilerin, Google’ın Android yazılımını kullanan cihazlarının işletim sisteminde sorunlar yaşayabileceği uyarısında bulunuyor. Huawei’ye yönelik kısıtlamalar kapsamına alınması durumunda, Google, Android işletim sistemi güncellemelerini gerçekleştiremeyebilir.

Wall Street Journal ise tedarik zincirleri Çin’in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde bulunan bazı Batılı hazır giyim firmaları ve gıda şirketlerinin, kendilerini, Çin’in Müslüman Uygur azınlığı asimile etme çabalarının içinde bulduğunu yazıyor. Habere göre zorunlu eğitim programlarından geçirilen bölge halkı, aralarında Adidas, Kraft, Coca Cola ve Gap’in de bulunduğu şirketlerin fabrikalarına işçi olarak gönderiliyor. Etnik Müslüman Uygurlar, asimilasyon programı kapsamında mesleki eğitim almanın yanı sıra siyasi telkine, Komünist Parti ideolojisine, Çin dili ve Çin hukukunu içeren müfredata maruz kalıyor. Ancak fabrikaların ya da işçilerin programa karşı gelmeleri durumunda cezalandırılmaları söz konusu. Gazete, müşterileri arasında tanınmış konfeksiyon markalarının bulunduğu dünyanın en büyük hazır giyim üreticisi Hong Kong merkezli Esquel Group’u örnek veriyor. Esquel Group, pamuk tarlalarına yakın olmak için üç iplik fabrikası kurduğu Sincan’da 2017’den itibaren yerel yetkililerin işçi olarak Uygurlar’ı gönderdiğini bildiriyor. Dünyanın en büyük spor giyim ve ayakkabı markalarından Nike ise tedarikçilerine, Sincan pamuğu kullanıp kullanmadığını soruyor. Gazete, Pekin Hükümeti’nin Çin firmalarını Sincan bölgesinde istihdam yaratmaya teşvik ettiğini, ancak bu Çin firmalarıyla iş yapan Batılı şirketlerin asimilasyona maruz kalan Uygurlar’ın fabrikalarda çalıştırıldığından haberdar olmadığını kaydediyor.