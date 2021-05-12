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17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı plan

12.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle alınan 'tam kapanma' kararı 17 Mayıs saat 05.00'da sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Kulis bilgilerine göre masada 3 aşamalı normalleşme planı var.

17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı plan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptıkları açıklamalarla bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. Peki nasıl normalleşecek? Kulislere göre 3 aşamalı bir plan bulunuyor.

CNN Türk'te yayınlanan habere göre ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.

İLK ETAPTA KAFELER SAAT 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK

Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...

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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ

Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI

Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

İKİNCİ AŞAMADA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMAYACAK

Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

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ÜÇÜNCÜ AŞAMA TEMMUZ AYINDA

Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

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