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17 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Mayıs 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

17.05.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 17 Mayıs 2022 Salı günü yapılan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşti. Son yapılan çekilişte 5 bilen 11 kişi 33.575,80 TL kazanmıştı. Peki 17 Mayıs Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

17 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Mayıs 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 11 kişi 33.575,80 TL kazanmıştı. Peki 17 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

17 MAYIS SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam yeni çekilişi düzenlendi. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak. Beklenen sonuçları birazdan haberimizde yer vereceğiz....

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

17 Mayıs Salı akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango
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