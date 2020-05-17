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17 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 22:44 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

17 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "041621" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakamlar ise "2", "7" ve "8" olarak belirlendi.

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