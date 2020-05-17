17 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde, 500 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiye "041621" numaral\u0131 bilete isabet etti.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakamlar ise "2", "7" ve "8" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130zmir'deki 'k\u0131yamet k\u00f6y\u00fc' sessizli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc!Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca\u2019dan Yavuz Kalayc\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131Kestanenin mucizevi faydalar\u0131