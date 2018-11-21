İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu yıl döviz kurunda, faizlerde ve göstergelerde bazı anormallikler var. Ama bunlar geçecek. Bunların sebeplerini biliyoruz. Nasıl çözüleceği konusunda fikrimiz var. Sabırla bu süreci özel sektör, kamu ve vatandaş dayanışmasıyla halledeceğiz." dedi.

Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 17. MÜSİAD EXPO'nun açılış yemeğinde davetlilere hitap etti.

Etkinliğe 140 ülkeden katılım olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun rekor bir katılım olduğunu söyledi. Yıldırım, etkinliği bir ticaret şöleni olarak nitelerken, MÜSİAD'a bugüne kadar katkıda bulunanlara teşekkür etti.

İş adamları ve sanayicilerin son 10 yılda büyük başarılara imza attığını aktaran Yıldırım, "Yeni yatırımlar yapmak için, yeni pazarlar araştırmak için, büyük gayretler gösterdiler. 28 yıl önce MÜSİAD, kurulduğunda onu kale alan bile yoktu. Bırakın kale almayı ideolojik yaklaşımlarla çeşitli yaftalarla MÜSİAD'ı doğmadan yok etmeye çalıştıkları dönemi hep birlikte yaşadık. Siz 'İnat bir murattır.' dediniz. Kararlılıkla doğru bildiklerinizi söylediniz. Doğru bildiğiniz işleri yaptınız. Yıldan yıla, dalga dalga büyüyerek bugünlere geldiniz. Bugün artık yurt içinde teşkilat kurmuş bir iş organizasyonundan bahsetmiyoruz. 85 ülkede iş yapan, oralarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran muazzam bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu ülkemiz için çok büyük bir kazançtır. MÜSİAD bunu yaparken davulla zurnayla 1 yapıp 5 göstermedi. Hayatın doğal akışı içerisinde sessiz sedasız, kanın vücudumuzda en uç noktalara hareket etmesi gibi çalıştı. 2023'te cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünden hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizin biri, ekonomide dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimiz almak."