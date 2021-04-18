17 Nisan 2021 Cumartesi reyting sonuçları | Hangi yapım reytinglerinde birinci oldu?

17 Nisan günü yayınlanan televizyon programlarının reyting oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Televizyonda dün akşam ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ile birlikte Gönül Dağı ve Survivor gibi pek çok farklı yapım yer aldı. Peki 17 Nisan gününde hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

17 NİSAN CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI...

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kardeşlerim, Total'de ilk sırada yer aldı ve AB'de ikinci sıraya yerleşti. TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi ise Total'de ikinci sırada bulunurken, AB sıralamasında ilk sırayı kaptı. TV8'in ilgiyle izlenen programı Survivor Total'de 5. sıraya yerleşirken, AB'de 3. sırada yer aldı. İbo Show Total listesinde kendine yer bulamadı fakat AB'de 6. sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1) KARDESLERIM ATV

2) GONUL DAGI TRT 1

3) GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4) GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5) SURVIVOR TV8

6) KARDEŞLERİM ÖZETİ ATV

7) SAVAŞÇI FOX

8) SHOW ANA HABER SHOW TV

9) NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV

10) KUZEY YILDIZI İLK AŞK SHOW TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1) GONUL DAGI TRT 1

2) KARDESLERIM ATV

3) SURVIVOR TV8

4) GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5) GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6) İBO SHOW STAR TV

7) SHOW ANA HABER SHOW TV

8) KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TRT1

9) KUZEY YILDIZI İLK AŞK SHOW TV

10) MAVERA TRT1



