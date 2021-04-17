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17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

17.04.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Nisan korona tablosu son dakika vaka sayısı ve ölen sayısı araştırılmaya başladı. Artan vaka sayılarının ardından vatandaşlar günlük korona tablosunu detaylı olarak inceliyor. Güncel koronavirüs tedbileri sonrası 17 Nisan vaka sayısı merak ediliyor. İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu...

17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

17 Nisan son dakika koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 17 Nisan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, bugün vaka sayıları kaç oldu? İşte, Türkiye'nin günlük korona tablosu...

17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu Covid-19 sayfası üzerinden duyurulacak.

16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Nisan koronavirüs tablosu şöyle:

Ekran Resmi 2021-04-17 00.54.13

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Nisan'da 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.15 Nisan'da hasta sayısı 2 bin 845'e ulaştı.

Ekran Resmi 2021-04-15 20.03.50

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-15 20.13.10

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Nisan'da 306 bin 563 yeni koronavirüs testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıkarken, 273 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 951'e ulaşırken, 52 bin 104 kişinin Covid-19 tedavisi sona erdi.

Ekran Resmi 2021-04-13 22.28.58

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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