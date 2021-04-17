17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

17 Nisan son dakika koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 17 Nisan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, bugün vaka sayıları kaç oldu? İşte, Türkiye'nin günlük korona tablosu...

17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu Covid-19 sayfası üzerinden duyurulacak.

16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Nisan koronavirüs tablosu şöyle:

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Nisan'da 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.15 Nisan'da hasta sayısı 2 bin 845'e ulaştı.

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Nisan'da 306 bin 563 yeni koronavirüs testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıkarken, 273 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 951'e ulaşırken, 52 bin 104 kişinin Covid-19 tedavisi sona erdi.





