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17 Nisan öğle namazı saat kaçta? Cuma namazı yerine öğle namazı nasıl kılınır, kaç rakattır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Koronavirüs salgını sebebiyle bu Cuma da camiler öğle namazına kapalı olacak. Diyanetin çağrısına uygun olarak cami cemaatinin her bir üyesi evlerinde öğle namazı kılınacak. Peki bugün yani 17 Nisan'da öğle namazı saat kaçta? İşte 17 Nisan imsakiyesi ve öğle namazı nasıl kılınır rehberi...

17 Nisan öğle namazı saat kaçta? Cuma namazı yerine öğle namazı nasıl kılınır, kaç rakattır?

Ramazan öncesi son Cuma gününe eriştik. Bilindiği gibi koronavirüse karşı alınan önlemlere toplu namazlara ara verilmesi de var ki Cuma namazı da buna dahil. Bu yüzden Cuma namazı yerine evlerde öğle namazı kılınacak. Peki öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı saat kaçta? İşte öğle namazı rehberi ve 17 Nisan için il il öğle namazı vakitleri...

ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA?

Namaz vakitlerine aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda menüden bulundunuz ili seçip, o ilde saat kaçta öğle namazı kılınacağını öğrenebilirsiniz.

  • İstanbul için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.09
  • Ankara için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 12.53
  • İzmir için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.16

İl il öğle namazı vakitleri için tıklayınız

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı vaktini Mynet'in imsakiye sayfasından öğrenebilirsiniz. Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Öncelikle sünnet kılınır. Daha sonra farz ve son sünnet kılınır.

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız


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