17 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Peter Baker imzalı değerlendirmede, senatörlerin dün azil mahkemesinin jüri üyeleri sıfatıyla resmen toplandığını, ancak Donald Trump'ın Ukrayna'yla ilişkileri konusunda bir takım yeni bulguların hala su yüzüne çıkıyor olmasının durumu karmaşık hale getirdiğini yazıyor. Gazete, geçmişte Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın azil duruşmalarında jüri üyeliği görevi üstlenen senatörlerin tüm gerçekleri ve suçlamaları bildiğini, ancak Trump vakasında hala öğrendikleri yeni veriler olduğunu kaydediyor. Habere göre Başkan'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin Ukraynalı ortağı Lev Parnas'ın televizyoncu Rachel Maddow ve New York Times'a verdiği söyleşiler ve Temsilciler Meclisi'nin açıkladığı belgeler, önemli soruların yanıt beklediğine işaret ediyor. Gazeteye göre Parnas'ın iddia ettiği gibi Ukrayna hakkında Trump'ın olan biten her şeyden haberdar olup olmadığı ya da Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç'in gözetim altına alınıp alınmadığı gibi sorular, kafa karıştırıyor. Ancak aynı zamanda azil duruşmasında jüri üyeliği yapacak senatörlerin çoğunun taraflı olduklarının sinyallerini önceden vermesi, hem ettikleri tarafsızlık yeminini geçersiz, hem de bu gibi soruların yanıtlarını önemsiz kılıyor. Öte yandan Amerikan Sayıştayı'nın dün açıkladığı rapor, Trump'ın talimatıyla hareket eden Federal Bütçe Dairesi'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı askıya almasının federal yasaların ihlali anlamına geldiğini kaydediyor. Gazete, askıya alınan askeri yardımın kilit önem taşıdığı azil duruşmasında Sayıştay'ın elde ettiği bulguların önemli rol oynayabileceği yorumu yapıyor.