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17 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

17.01.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta belirli günlerde gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. On Numara çekilişinin sonuçları akşam saatlerinde açıklanıyor. On Numara çekiliş sonuçlarına, haberimizde yer verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

17 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Çekilişin sonucunda kazanan numaralar internetten ilan ediliyor. Peki 17 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

17 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

17 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17 Ocak On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Milli Piyango
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