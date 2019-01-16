17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullar yarın da tatil edildi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün okullarda eğitim verilemedi. Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda yarın da eğitime ara verileceği bildirildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, okulların yarın için tatil edildiği belirtilerek, ''Kar yağışı nedeniyle ilimizde bu gece ve yarın için buzlanma ve don beklendiğinden Karaman il genelinde (İlçeler dahil) 17 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır'' denildi.