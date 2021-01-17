17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 436 oldu.

8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi.

Toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Ocak) koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 550 olarak açıklanmıştı.





