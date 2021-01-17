HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17.01.2021 19:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 436 oldu. İşte 17 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

17 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 436 oldu.

8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi.

Toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

17 ocak

16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Ocak) koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 550 olarak açıklanmıştı.

16 ocak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Kadir Şeker davasında flaş gelişmeKadir Şeker davasında flaş gelişme
MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler? MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler?

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

Bartın'da kuru yük gemisi battı! Acı haber geldi

Bartın'da kuru yük gemisi battı! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Kadir Şeker davasında olayların seyrini değiştirecek yeni bilgilerin olduğu iddia edildi

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsam’ı hedef alan Yunan Başpiskoposunu kınadı

Erbaş, o ifadelere sert karşılık verdi

Uludağ'daki pistler doldu taştı

Uludağ'daki pistler doldu taştı

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı: İki gün AVM'de bekledi

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı: İki gün AVM'de bekledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.