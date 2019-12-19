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17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 17 ilk ve ortaokul öğrencisi yedikleri tavuktan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 17 ilk ve ortaokul öğrencisi yedikleri tavuktan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Ören İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 17 öğrenci bulantı ve kusma şikayeti ile öğretmenlere başvurdu. Okul idaresi tarafından 17 öğrenci Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavileri yapılan 17 öğrenci daha sonra taburcu edildi. Öğrencilerin öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Öte yandan aynı yemeğin ilçede taşımalı eğitim yapan 51 okuldaki toplam 5 bin öğrenciye dağıtıldığı diğer okullardan herhangi bir şikayet alınmadığı ifade edildi.
Kdz. Ereğli İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin yediği yemekten numune aldı. Öğrenci ve velileri gıda zehirlenmesi iddiası ile ilgili olarak polise ifade verirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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