17 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar'dan müjdeli haber! Tarih belli oldu

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin dizinin final bölümü çekilmeden bittiğini açıklamıştı. Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Arka Sokaklar ile ilgili heyecanlandıran bir haber gündem oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin sete çıkış tarihi belli oldu. Türker İnanoğlu sağlık sorunları nedeniyle diziye devam edemeyince projenin haklarını bir yıllığına Kanal D iç yapımları çatısında toplayan D Media şirketine devretmişti.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Gaye Gürsel ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden el sıkışılan Arka Sokaklar için ağustos ayında sete çıkılacak.

80 yaşındaki ünlü aktör Zafer Ergin menajeriyle buluştu ve “Eski hikâyenin yeni başlangıcı için, Hasan kardeşimle beraberiz….” mesajıyla Arka Sokaklar dizisinin ekibinde yer alacağını ilan etmişti.

Dizinin yönetmeni yine Orhan Oğuz olacak ve senaryoyu Ozan Yurdakul kaleme alacak. Arka Sokaklar’ın yine kendi günü olan cuma günü ekrana gelmesi bekleniyor.