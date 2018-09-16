17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri, Kültür ve Sanat Festivali, Yasmin Levy konseriyle başladı.
Side Antik Tiyatro'da düzenlenen konseri çok sayıda yerli ve yabancı sanat sever izledi. Sefarad müziğinin güçlü sesi Yasmin Levy, Yahudi İspanyolcası ile söylediği şarkılara, kendine has dans figürlerini ekleyerek beğeni toplayan performans sergiledi. Levy, sanat severlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Festivalde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik Side’de, festival düzenlemekten ve bu festivalde halkla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Levy ise antik tiyatroda konser vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Festival kapsamında 16 Eylül'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Konseri, 18 Eylül’de Cem Adrian, 20 Eylül’de Sibel Köse, Uğur Güneş, 21 Eylül’de Nelly White Band, 22 Eylül’de ünlü tenor Hakan Aysev konser verecek. Festival, 23 Eylül'de Anadolu Ateşi dans grubunun gösterisiyle sona erecek.
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