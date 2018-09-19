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17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 01:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Cem Adrian, Side Antik Tiyatro'da sahneye çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 17'ncisi düzenlenen "Side Dünya Müzikleri, Kültür ve Sanat Festivali"nde şarkıcı Cem Adrian bir konser verdi.

Manavgat Belediyesi tarafından Side Antik Tiyatro'da düzenlenen konseri çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever izledi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Adrian, sevilen parçalarının yanı sıra Türk halk müziği parçalarını da seslendirdi. Dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan şarkıcı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Festival kapsamında, 20 Eylül'de Sibel Köse ve Uğur Güneş, 21 Eylül'de Nelly White Band, 22 Eylül'de ise ünlü tenor Hakan Aysev sahneye çıkacak.

Festival, 23 Eylül'de Anadolu Ateşi dans grubunun gösterisiyle son bulacak.

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17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali cem adrian Manavgat

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