17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17'ncisi düzenlenen "Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali"nde Nelly White Band Grubu konser verdi.
Manavgat Belediyesince Side Limanı'nda düzenlenen etkinliği, çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever takip etti.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, sevilen parçalarını seslendirdi.
Dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan grup, bazı parçalarını hayranlarıyla söyledi.
Festival, yarın sona erecek.
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