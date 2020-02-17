17 Şubat 2020 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara oyununun 915. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 345 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 4 bin 150 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1946 kişi 209 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 716 kişi 28 lira 5'er kuruş, 6 bilen 129 bin 796 kişi 4 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 241 bin 948 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

ON NUMARADA KAZANAN KUPONLAR UZUNKÖPRÜ, KAĞITHANE VE BAHÇELİEVLER'DEN YATIRILDI

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ile İstanbul'un Kağıthane ve Bahçelievler ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

