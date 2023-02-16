17 Şubat Miraç Kandili mi? Yarın ne kandili var? İşte 2023 dini günler takvimi

Miraç Kandili ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Üç aylar ile birlikte mübarek günler yaşanmaya devam ediyor. 2023 Dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili, yılın ikinci kandil gecesi olma özelliğini taşıyor. Kandil gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek tavsiye edilmektedir.

YARIN NE KANDİLİ VAR?

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili bu ay idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Hicri Takvim bilgilerine göre Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir. 17 Şubat Cuma günü Miraç Kandili idrak edilecek.

Miraç Kandili Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde, Mirac bildirilmektedir. Mirac gecesini ibadetle gündüzünü de oruçla geçirmelidir.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı ve Miraç gecesinde Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

DİYANET 2023 KANDİL TAKVİMİ

26 Ocak PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAÇ KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ:BERAT KANDİLİ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

