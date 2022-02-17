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17 Şubat Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

17.02.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Şubat Perşembe deprem listesi haftanın dördünü günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bugün Denizli, Erzincan, Çorum, Elazığ gibi illerimizin yanı sıra Ermenistan'da deprem meydana geldi. 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylıca yer verdik. İşte 17 Şubat 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

17 Şubat Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

17 Şubat Perşembe günü Denizli, Erzincan, Çorum, Elazığ gibi bazı illerimizde deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Ermenistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 17 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

17 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.17 06:05:31 38.0325 28.9927 8.9 -.- 1.9 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)

2022.02.17 05:25:01 41.2698 43.8838 5.0 -.- 2.2 -.- GURCISTAN

2022.02.17 05:24:54 39.8900 39.3375 26.0 -.- 2.0 -.- AHMETLI-(ERZINCAN)

2022.02.17 04:25:42 36.9478 27.6188 2.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2022.02.17 03:22:35 40.3212 35.3838 5.0 -.- 2.1 -.- SENEMOGLU-ORTAKOY (CORUM)

2022.02.17 02:48:20 38.5578 39.4313 2.8 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

2022.02.17 02:30:08 41.1633 43.9543 4.8 -.- 1.9 -.- ERMENISTAN

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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