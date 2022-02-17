17 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Şubat 2022 Perşembe

17 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılacak arıza ve bakım çalışmalarılar nedeniyle açıklandı. 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'un Bağcılar ile Beylikdüzü ilçelerindeki bazı noktalarda su kesintisi olacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde bakım ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi olacak ilçelerin güncel bilgilerine yer veriyor. Peki 17 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 17 Şubat Perşembe günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

17 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

17 Şubat 2022 Perşembe günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'dun Bağcılar ve Beylikdüzü'nde bazı noktalarda su kesintisi olacak.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Demirkapı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 02:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 01:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

