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  4. 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 17 Temmuz 2022 Pazar

17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 17 Temmuz 2022 Pazar

17.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Piyango Online'dan ya da bayilerden kupon doldurarak çekilişe katılan birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 17 Temmuz 2022 Pazar

17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Çarşamba ve pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

13 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 TEMMUZ 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin 17 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak olan çekilişi saat 20.00'de başlayacak.

Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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