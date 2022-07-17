17 Temmuz 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 17 Temmuz 2022 Pazar

17 Temmuz 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki 17 Temmuz 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

17 TEMMUZ 2022 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişinin 17 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak olan çekilişi saat 21.30'da başlayacak.

Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

