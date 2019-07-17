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17 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

17.07.2019 18:48 | Son Güncelleme

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17 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times gazetesi Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump’ın Kongre’nin beyaz olmayan dört Demokrat Partili kadın üyesine yönelik sözlerinin ‘‘ırkçı’’ olduğu gerekçesiyle kınandığı bir tasarıyı kabul ettiğini bildiriyor. Haberde ‘‘Meclis 187’ye 240 oyla geçirdiği tasarıyla 100 yıldan uzun zamandır ilk kez bir başkanı payladı’’ ifadesi kullanılıyor. Habere göre bu Temsilciler Meclisi’ndeki en kutuplaştırıcı oylamalardan biriydi. Sadece dört Cumhuriyetçi Partili ve Temsilciler Meclisi’nin tek bağımsız üyesi Michigan’dan Justin Amash Başkan’ı kınamak için Demokrat Parti’nin yanında oy kullandı. Sivil Haklar hareketinin sembol isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis ‘‘Ben ırkçılığı gördüğüm zaman, hissettiğim zaman tanırım. Yönetimin en üst kademesinde buna yer yok’’ diye konuştu. Bazı Cumhuriyetçi Partililerse başkanı savunmaktan vazgeçmedi. Pennsylvania temsilcisi Cumhuriyetçi Partili Dan Meuser, “Burada yapılan başkanı ve destekçilerini aylardır süren ırkçılık suçlamalarıyla yüzleştirmek. Bu saçma iftira ülkemize yapılan bir kötülüktür’’ ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesi Başkan Donald Trump’ın Kongre’nin dört liberal Demokrat Partili kadın üyesine yönelik ‘‘ülkelerine dönsünler’’ şeklindeki sözlerinin mahkemede kendisine karşı kullanılabileceğini yazıyor. Habere göre Trump’ın ırkçı yorumları hakimler tarafından özellikle göç konusunda takviminin önemli parçası olduğunu öne sürdüğü bazı uygulamaların engellenmesi için kullanılabilir. Trump başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana göçmenlerle ilgili düzenli şekilde olumsuz nitelemelerde bulunuyor. Örneğin Başkan bugüne kadar Meksikalı göçmenlere ‘‘suçlular, uyuşturucu satıcıları’’ ve ‘‘tecavüzcüler’’ dedi; Nijeryalılar için ‘‘mağaralarına dönsünler’’ ifadesini kullanırken Haitililer’in hepsinin Aidsli olduğunu söyledi. Haberde Başkan’ın bu yorumlarının mahkemede tek başına etkili olmayacağı belirtiliyor. Ancak bunların toplu halde gündeme getirilmesi bazı avukatların sıradan davaları daha ciddi Eşit Koruma Şartı tartışmaları haline getirmesine ve hakimlerin hükümetin niyetini mercek altına almasına daha fazla izin verebilecek.

Wall Street Journal’ın haberine göre Avrupa Birliği, Amazon.com’un üçüncü parti satıcılarla anlaşmalarını resmi bir “tekelciliğe karşı” soruşturması kapsamında inceleyecek. Haberde bu Silikon Vadisi’nin diğer devleri Facebook ve Google’ı da etkileyen uzun zamandır gündemdeki denetleme çabalarının bir yenisi olarak değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu soruşturmada Amazon’un üretici ve perakendeci olarak oynadığı ikili rolü istismar edip etmediğini inceleyecek. Soruşturma bu bağlamda Amazon’un bağımsız satıcıların hassas bilgilerini onlara karşı rekabet etmek için kullanıp kullanmadığına bakacak. Soruşturmacılar Amazon’un kullanıcıların satın almak istediği ürünlerde müşteriye sunacağı satıcıyı belirlerken hangi verileri kullandığını inceleyecek. Soruşturmanın sonucunca göre Amazon hakkında yasal suçlama yapılması, ceza verilmesi ya da uygulama değiştirmesi kararı alınabilir veya konu tamamen kapanabilir.

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