17 Temmuz reyting sonuçları: Yoksa Erkenci Kuş birinciliği kaptırdı mı?

17 Temmuz gününün reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sıralaması merakla bekleniyor. Star TV'de dün akşam 4. bölümü ile ekrana gelen Erkenci Kuş ne kadar reyting aldı? Yayınlandığı ilk bölümden bu yana birinciliği kaptırmayan dizi, yine birinci olabildi mi? Star TV'deki Erkenci Kuş mu, Fox TV'deki Acayip Tipler mi, Kanal D'deki Çarkıfelek mi? Gecenin birincisi kim olacak? İşte 17 Temmuz reyting sonuçları haberimizde.

17 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Pazartesi günü, TRT 1'de başlayan Ege'nin Hamsisi adlı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu. Komedi tarzındanki diziyi, Fox TV'deki Yaparsın Aşkım adlı yarışma programı takip etti. Kim Milyoner Olmak İster 3. sırada yer alırken Fox Ana Haber 4. sırada yer buldu kendine. 17 Temmuz Salı günü reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiği anda sizlerle buradan paylaşacağız.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.