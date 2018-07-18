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17 Temmuz reyting sonuçları: Yoksa Erkenci Kuş birinciliği kaptırdı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 18.07.2018 07:39 | Son Güncelleme

17 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında en çok hangisi izlendi? Star TV'deki Erkenci Kuş mu, Fox TV'deki Acayip Tipler mi, Kanal D'deki Çarkıfelek mi? Gecenin birincisi kim olacak? İşte 17 Temmuz reyting sonuçları...

17 Temmuz reyting sonuçları: Yoksa Erkenci Kuş birinciliği kaptırdı mı?

17 Temmuz gününün reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sıralaması merakla bekleniyor. Star TV'de dün akşam 4. bölümü ile ekrana gelen Erkenci Kuş ne kadar reyting aldı? Yayınlandığı ilk bölümden bu yana birinciliği kaptırmayan dizi, yine birinci olabildi mi? Star TV'deki Erkenci Kuş mu, Fox TV'deki Acayip Tipler mi, Kanal D'deki Çarkıfelek mi? Gecenin birincisi kim olacak? İşte 17 Temmuz reyting sonuçları haberimizde.

17 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Pazartesi günü, TRT 1'de başlayan Ege'nin Hamsisi adlı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu. Komedi tarzındanki diziyi, Fox TV'deki Yaparsın Aşkım adlı yarışma programı takip etti. Kim Milyoner Olmak İster 3. sırada yer alırken Fox Ana Haber 4. sırada yer buldu kendine. 17 Temmuz Salı günü reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiği anda sizlerle buradan paylaşacağız.

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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