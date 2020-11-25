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  4. 17 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı

17 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı

25.11.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanan 17 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla teröristlerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde halk barış ve huzur içinde yaşamayı sürdürüyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanan 17 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla teröristlerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde halk barış ve huzur içinde yaşamayı sürdürüyor. Bölgedeki bu durumu bozmak amacıyla terör örgütü PKK/YPG zaman zaman saldırı girişimlerinde bulunsa da söz konusu girişimler Mehmetçik tarafından başarıyla önleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölge çevresinde insansız hava aracıyla yaptığı incelemeler sırasında terör örgütünün yeni bir saldırı hazırlığında olduğu, teröristlerin tüneller kazarak tahkimat yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölge Fırtına obüslerinin de bulunduğu top atışlarıyla ateş altına alındı. Atışlar sonucunda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra komandolar tarafından bölgede arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Saklandıkları belirlenen 3 teröristle sıcak temas sağlayan komandolar, söz konusu teröristleri de etkisiz hale getirdi.

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