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1,7 ton ağırlığındaki 'Soro' kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 1,7 ton ağırlığa ulaşan 2,5 yaşındaki 'Soro' isimli dananın kesilmesine karar verildi. 'Soro'nun sahibi Emrah Değer, danasının etini satarak, 25 bin lira kazandı.

1,7 ton ağırlığındaki 'Soro' kesildi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 1,7 ton ağırlığa ulaşan 2,5 yaşındaki 'Soro' isimli dananın kesilmesine karar verildi. 'Soro'nun sahibi Emrah Değer, danasının etini satarak, 25 bin lira kazandı.
Erdemli'de yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Emrah Değer, sahibi olduğu 'Soro' isimli dananın, doğumundan beri hızlı kilo artışını durduramadı. Gün içinde otlamasına rağmen kilolarca yem karışımlı saman tüketen 2,5 yaşındaki 'Soro', 1,7 ton ağırlığa ulaşıp, bölgenin en kilolu danası haline geldi. Ağırlığını taşıyamayan ve tırnakları kırılmaya başlayan 'Soro'nun kesilmesine karar veren Değer, hayvanı kamyonetle ilçedeki mezbahaya getirdi. Güçlükle indirilip, içeri alınan 'Soro'nun kesimi, profesyonel ekip tarafından gerçekleştirildi. Değer de danasının etini satarak, 25 bin lira kazandı.
'Soro'yu Kurban Bayramı için yetiştirdiklerini dile getiren Emrah Değer, "Özel bakım uyguladık. Kurbanlık zamanına daha süre var ama danamızın kiloları fazla olduğu için tırnakları kırılmaya ve acı çekmeye başladı. Kendisini taşıyamaz oldu. Acı çekmesin, diye kurban zamanına kadar beklemek istemedik. Bizler de üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Bölgemizin en büyük danasını kesmek zorunda kaldık" dedi.

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1,7 ton ağırlığındaki 'Soro' kesildi1,7 ton ağırlığındaki 'Soro' kesildi

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