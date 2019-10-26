17 ülkeden temsilcilerin katıldığı APA 1. yürütme kurulu toplantısı Rize’de yapıldı

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 1. Yürütme Kurulu Toplantısı 17 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Rize’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Butan, İran, Ürdün, Kuveyt, Pakistan, Timor, Rusya Federasyonu, Katar, Filistin, Kazakistan, Irak, Kamboçya ve Azerbaycan temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Rize Valisi Kemal Çeber katılımcılara Rize’nin doğa güzelliklerinden bahsetti. Çeber, "Çok sıcak bir havada denizde serinlerken 20 km gidince Kaçkar dağlarımızın zirvesinde kar üzerinde yürüyüş yapabilirsiniz. Rize’de 130 tane birbirinden güzel yayla vardır. Her biri birbirinden güzeldir şuan bir kısmı turizme açıktık. 125 civarında şelalemiz vardır. 130 yakın tarihi köprülerimiz taş konaklarımız vardır. Bizim Rize’de benim sevdiğim güzel bir espri vardır. Hafta 7 gün Rize’de haftada 2 gün yağmur yağar deriz biz birisi 3 gün sürer birisi 4 gün Rize bu kadar yağmurlu bir yerdir ama saydığım bu güzellikleri bize de veren yağmurdur. Çayında başkentidir Rize” ifadelerini kullandı.



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